Os impactos do luto na pandemia de Covid-19

A pandemia de Covid-19 mudou radicalmente a experiência do luto. As famílias tiveram de lidar com a dor da morte de alguém querido sem sequer ver o rosto pela última vez, E além: sem velório e vendo o enterro de longe, quando viam. A falta da vivência do luto completo pode causar danos à mente e ao corpo difíceis de serem superados. E alguns traumas podem surgir mesmo anos ou décadas depois. Ouça, entenda e se emocione!