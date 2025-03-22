Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Além do Lockdown

Os impactos do luto na pandemia de Covid-19

Ouça o segundo episódio do podcast que trata sobre saúde mental

Publicado em 22 de Março de 2025 às 10:58

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

22 mar 2025 às 10:58
Podcast CBN Além do Lockdown - Episódio 2 - O luto na pandemia de Covid-19
Podcast CBN Além do Lockdown - Episódio 2 - O luto na pandemia de Covid-19 Crédito: Arte AG
A pandemia de Covid-19 mudou radicalmente a experiência do luto. As famílias tiveram de lidar com a dor da morte de alguém querido sem sequer ver o rosto pela última vez, E além: sem velório e vendo o enterro de longe, quando viam. A falta da vivência do luto completo pode causar danos à mente e ao corpo difíceis de serem superados. E alguns traumas podem surgir mesmo anos ou décadas depois. Ouça, entenda e se emocione!
Participação da Dra. Daniela Reis, Mestre e Doutora em Psicologia Clínica e Especialista em Luto, além de três capixabas que contam suas vivências no período mais sombrio da pandemia e relatam seus sentimentos atualmente.
PODCAST COVID - EP 02 - 24.05s.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados