Os impactos da tributação no preço da gasolina

O combustível é o produto mais tributário do pais e é o que gera mais arrecadação tributária para a união. Se arrecada anualmente a partir do combustível R$ 110 bilhões, equivalente a 5% de toda a arrecadação tributária nacional. O peso da tributação é dividido em 50% para a união e 50% para o Estado.

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Dentre os R$ 0,46 de diminuição do preço do diesel, previsto para os próximos 60 dias, 0,5 centavos corresponde ao Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) e 0,41 centavos corresponde a contribuições de PIS/Cofins. Com o anúncio, perde-se, porém, um preço de referência do combustível, que pode ser influenciado posteriormente por uma variação do dólar.