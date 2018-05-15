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Os impactos da subida do dólar para os investimentos

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 19:39

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 mai 2018 às 19:39
O dólar opera em alta nesta terça-feira (15) diante da incerteza eleitoral no país e do temor de que os juros nos Estados Unidos subam mais do que esperado neste ano. Na véspera, a moeda dos Estados Unidos fechou no maior nível em mais de 2 anos.
A alta do dólar registrada nos últimos dias é um "movimento internacional" e o Brasil não está imune a ele, afirmou nesta terça-feira (15) o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, a jornalistas. Confira uma análise desse momento junto a José Márcio de Barros, do quadro CBN Investimentos.
Entrevista - Fabio Botacin - Jose Marcio de Barros - 15-05-18.mp3

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