Os golpes mais aplicados na compra e venda de veículos pela internet

Em tempos de expansão do mercado online, é preciso cuidado para não cair em golpes na compra e venda de carros pela internet. Especialistas do mercado apontam que desde o início da pandemia, o brasileiro se tornou mais disposto a comprar bens e serviços online, incluindo carros. Junto com as facilidades, também cresceu o número de golpes aplicados em consumidores de boa-fé. Em entrevista à CBN Vitória, o personal car Gabriel de Oliveira, orienta sobre quais são os golpes mais comuns na venda de veículos online. Ouça a conversa completa!