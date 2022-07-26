Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Os golpes mais aplicados na compra e venda de veículos pela internet
Alerta

Os golpes mais aplicados na compra e venda de veículos pela internet

Ouça entrevista com o personal car Gabriel de Oliveira

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 11:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 jul 2022 às 11:57
Saiba como não sair em ciladas nas compras internacionais online
Saiba como não sair em ciladas nas compras internacionais online Crédito: Pexels
Em tempos de expansão do mercado online, é preciso cuidado para não cair em golpes na compra e venda de carros pela internet. Especialistas do mercado apontam que desde o início da pandemia, o brasileiro se tornou mais disposto a comprar bens e serviços online, incluindo carros. Junto com as facilidades, também cresceu o número de golpes aplicados em consumidores de boa-fé. Em entrevista à CBN Vitória, o personal car Gabriel de Oliveira, orienta sobre quais são os golpes mais comuns na venda de veículos online. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Gabriel de Oliveira - 25-07-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados