Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Gastronomia

Os finalistas nas 14 categorias do Prêmio HZ Gastrô 2025

Votação para eleger os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo começa no dia 13 de maio. A jornalista Evelize Calmon fala sobre os finalistas

Publicado em 09 de Maio de 2025 às 17:59

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

09 mai 2025 às 17:59
Prêmio HZ Gastrô chega à terceira edição em 2025
Prêmio HZ Gastrô chega à terceira edição em 2025 Crédito: Arte/A Gazeta
É hora de conhecer os finalistas da terceira edição do HZ Gastrô, prêmio de A Gazeta em que o público elege os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo. A votação online, aqui no site, começa na manhã da próxima terça-feira, 13 de maio, e termina no dia 16 de junho, ao meio-dia. A comentarista Evelize Calmon traz os finalistas. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Evelize Calmon - 09-05-25
O resultado da enquete será divulgado no dia 17 de junho, também no HZ, e a entrega dos troféus aos vencedores acontecerá na noite de abertura do Fest Gastronomia, 11 de julho. O evento terá shows de Paulo Ricardo, Toni Garrido e diversas outras atrações, musicais e gastronômicas, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Na terceira edição do prêmio, 61 estabelecimentos de todas as regiões do Estado concorrem aos troféus nos segmentos: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados