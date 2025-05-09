Os finalistas nas 14 categorias do Prêmio HZ Gastrô 2025

O resultado da enquete será divulgado no dia 17 de junho, também no HZ, e a entrega dos troféus aos vencedores acontecerá na noite de abertura do Fest Gastronomia, 11 de julho. O evento terá shows de Paulo Ricardo, Toni Garrido e diversas outras atrações, musicais e gastronômicas, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.