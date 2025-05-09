Os finalistas nas 14 categorias do Prêmio HZ Gastrô 2025

É hora de conhecer os finalistas da terceira edição do HZ Gastrô, prêmio de A Gazeta em que o público elege os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo. A votação online, aqui no site, começa na manhã da próxima terça-feira, 13 de maio, e termina no dia 16 de junho, ao meio-dia. A comentarista Evelize Calmon traz os finalistas. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Evelize Calmon - 09-05-25
O resultado da enquete será divulgado no dia 17 de junho, também no HZ, e a entrega dos troféus aos vencedores acontecerá na noite de abertura do Fest Gastronomia, 11 de julho. O evento terá shows de Paulo Ricardo, Toni Garrido e diversas outras atrações, musicais e gastronômicas, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Na terceira edição do prêmio, 61 estabelecimentos de todas as regiões do Estado concorrem aos troféus nos segmentos: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria.