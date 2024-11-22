Os erros que levaram funcionário de agência do ES a ser preso

Alguns erros levaram Eduardo Barbosa de Oliveira a ser preso após furtar R$ 1,5 milhão de uma agência bancária na Praia do Canto, em Vitória. O funcionário, que era concursado do Banco do Brasil há doze anos, e a esposa foram detidos na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, poucos dias após fugirem do Espírito Santo com o dinheiro. Foi a compra de um Jeep Renegade e a mudança completa de apartamento que fizeram com que o casal fosse localizado e preso. Em entrevista à CBN Vitória, o Chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e titular da Delegacia Especializada de Roubo a Banco (DRB), delegado Gabriel Monteiro, detalha como foram as investigações. Ouça a conversa completa!