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Limpou o cofre!

Os erros que levaram funcionário de agência do ES a ser preso

Entenda com o Delegado Gabriel Monteiro, Chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e titular da Delegacia Especializada de Roubo a Banco (DRB)

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 11:11

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

22 nov 2024 às 11:11
Funcionário do Banco do Brasil preso com dinheiro roubado trabalhava em uma agência no bairro Praia do Canto, em Vitória
Funcionário do Banco do Brasil preso com dinheiro roubado trabalhava em uma agência no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: TV Gazeta/ Reprodução
Alguns erros levaram Eduardo Barbosa de Oliveira a ser preso após furtar R$ 1,5 milhão de uma agência bancária na Praia do Canto, em Vitória. O funcionário, que era concursado do Banco do Brasil há doze anos, e a esposa foram detidos na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, poucos dias após fugirem do Espírito Santo com o dinheiro. Foi a compra de um Jeep Renegade e a mudança completa de apartamento que fizeram com que o casal fosse localizado e preso. Em entrevista à CBN Vitória, o Chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e titular da Delegacia Especializada de Roubo a Banco (DRB), delegado Gabriel Monteiro, detalha como foram as investigações. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Delegado Gabriel Monteiro - 22-11-24.mp3

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