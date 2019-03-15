Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevistas

Os direitos que os consumidores têm e muitas vezes não sabem

Em certas situações, o próprio estabelecimento comercial entra em conflito com o cliente por conta dessas questões

Publicado em 15 de Março de 2019 às 12:57

Publicado em 

15 mar 2019 às 12:57
Você sabia que estacionamentos não podem cobrar multa pela perda do ticket? Ou que a escola do seu filho não pode pedir material de uso coletivo? Hoje, dia 15 de março, é comemorado o Dia Mundial do Consumidor, e vamos falar sobre 15 direitos que todo consumidor tem, e muitas vezes não sabe. Em certas situações, o próprio estabelecimento comercial entra em conflito com o cliente por conta dessas questões. Por isso, vamos conversar com o diretor de Relações Institucionais e Mídia da Proteste, Henrique Lian, para esclarecer esses 15 direitos pouco conhecidos do consumidor. Confira!
Entrevista - John Gomes - Henrique Lian - 15-03-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados