Os direitos que os consumidores têm e muitas vezes não sabem

Você sabia que estacionamentos não podem cobrar multa pela perda do ticket? Ou que a escola do seu filho não pode pedir material de uso coletivo? Hoje, dia 15 de março, é comemorado o Dia Mundial do Consumidor, e vamos falar sobre 15 direitos que todo consumidor tem, e muitas vezes não sabe. Em certas situações, o próprio estabelecimento comercial entra em conflito com o cliente por conta dessas questões. Por isso, vamos conversar com o diretor de Relações Institucionais e Mídia da Proteste, Henrique Lian, para esclarecer esses 15 direitos pouco conhecidos do consumidor. Confira!