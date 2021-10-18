Os detalhes da única praia do ES que recebeu selo de qualidade internacional

Praia da Sereia, em Vila Velha Crédito: PMVV/Divulgação

A Praia da Sereia, em Vila Velha, recebeu a Bandeira Azul, principal certificação internacional dedicada a gestão de praias, marinas e embarcações de turismo, para a temporada de verão 2021/22. Trata-se do único balneário capixaba com esse reconhecimento, conferido a 22 praias e seis marinas no Brasil. Segundo a prefeitura de Vila Velha, "a praia recebeu tal certificação devido a excelente balneabilidade, além de estar recebendo melhorias na infraestrutura do calçadão, ciclovias, corrimãos, rampa, instalação elétrica, banheiros, chuveiros, sinalização e organização das atividades esportivas praticadas in loco", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior, fala sobre o assunto.

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De acordo com informações do Ministério do Turismo, "para se qualificar para o Bandeira Azul, uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente. O principal objetivo do Programa é elevar o grau de participação e, consequentemente, de conscientização da sociedade, empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto à necessidade de proteger os ambientes marinho/costeiro, incentivando a realização de ações que conduzam à resolução dos problemas existentes na busca da qualidade e proteção ambiental", informa. Ouça as explicações completas!

Praias premiadas na temporada 2021/2022:

1. Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

2. Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA

3. Praia de Guarajuba, Camaçari – BA

4. Praia de Itacimirim, Camaçari – BA

5. Praia da Sereia, Vila Velha – ES

6. Praia do Sossego, Niterói – RJ

7. Prainha, Rio de Janeiro – RJ

8. Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ

9. Praia do Peró, Cabo Frio – RJ

10. Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC

Entre os documentos analisados pela comissão nacional do programa, consta a qualidade da água da região pelo período de um ano. Outra exigência é a limpeza da areia, inclusive do microlixo, a partir da certificação.

Ao longo de todo o ano, com a certificação internacional, será realizado um programa de educação ambiental no local, com atividades voltadas à conscientização dos frequentadores em relação ao descarte de lixo na praia e a poluição dos ecossistemas marinhos.

Bandeira Azul