Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Os detalhes da única praia do ES que recebeu selo de qualidade internacional
Verão

Os detalhes da única praia do ES que recebeu selo de qualidade internacional

Praia da Sereia, em Vila Velha, conquistou a premiação ao lado de praias do litoral brasileiro

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 10:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 out 2021 às 10:55
Praia da Sereia, em Vila Velha
Praia da Sereia, em Vila Velha Crédito: PMVV/Divulgação
A Praia da Sereia, em Vila Velha, recebeu a Bandeira Azul, principal certificação internacional dedicada a gestão de praias, marinas e embarcações de turismo, para a temporada de verão 2021/22. Trata-se do único balneário capixaba com esse reconhecimento, conferido a 22 praias e seis marinas no Brasil. Segundo a prefeitura de Vila Velha, "a praia recebeu tal certificação devido a excelente balneabilidade, além de estar recebendo melhorias na infraestrutura do calçadão, ciclovias, corrimãos, rampa, instalação elétrica, banheiros, chuveiros, sinalização e organização das atividades esportivas praticadas in loco", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior, fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Renato Fonseca Jr. - 18-10-21.mp3
De acordo com informações do Ministério do Turismo, "para se qualificar para o Bandeira Azul, uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente. O principal objetivo do Programa é elevar o grau de participação e, consequentemente, de conscientização da sociedade, empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto à necessidade de proteger os ambientes marinho/costeiro, incentivando a realização de ações que conduzam à resolução dos problemas existentes na busca da qualidade e proteção ambiental", informa. Ouça as explicações completas!
Praias premiadas na temporada 2021/2022:
1. Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL
2. Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA
3. Praia de Guarajuba, Camaçari – BA
4. Praia de Itacimirim, Camaçari – BA
5. Praia da Sereia, Vila Velha – ES
6. Praia do Sossego, Niterói – RJ
7. Prainha, Rio de Janeiro – RJ
8. Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ
9. Praia do Peró, Cabo Frio – RJ
10. Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC
Entre os documentos analisados pela comissão nacional do programa, consta a qualidade da água da região pelo período de um ano. Outra exigência é a limpeza da areia, inclusive do microlixo, a partir da certificação. 
Ao longo de todo o ano, com a certificação internacional, será realizado um programa de educação ambiental no local, com atividades voltadas à conscientização dos frequentadores em relação ao descarte de lixo na praia e a poluição dos ecossistemas marinhos.
Bandeira Azul
A Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar, há uma série de critérios, com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social, que devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente. É uma certificação internacional pelo reconhecimento de um padrão de qualidade e excelência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados