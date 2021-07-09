Os detalhes da plataforma estadual de agendamento para vacinação contra Covid-19

A partir da próxima terça-feira (13), os capixabas já poderão ter acesso ao novo sistema estadual de agendamento para a vacinação contra a Covid-19. A plataforma "Vacina e Confia ES" é um sistema unificado de agendamento on-line que poderá ser utilizado pelos 78 municípios. O objetivo é proporcionar às cidades que não têm o sistema de agendamento uma ferramenta simplificada e de fácil acesso para a operacionalização da campanha de imunização contra a Covid-19. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Márcio Merçon, explicou os detalhes do site, que poderá ser acessado em www.vacinaeconfia.es.gov.br. Ouça: