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Cultura capixaba

Os detalhes da obra de restauro do Teatro Carlos Gomes, em Vitória

O entrevistado é o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 17:35

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 jul 2021 às 17:35
Teatro Carlos Gomes, em Vitória
Teatro Carlos Gomes, em Vitória Crédito: Secult/Divulgação
O governador Rento Casagrande anunciou, por meio do Plano de Investimento Público do Estado do Espírito Santo (PIP), a destinação de R$ 106 milhões para o setor cultural do Espírito Santo. O orçamento deve ser utilizado para o restauro e a modernização do Teatro Carlos Gomes, cuja licitação para o início das obras deve ser publicada no segundo semestre deste ano. A reforma do antigo prédio do Arquivo Público para abrigar a Galeria Homero Massena, a Midiateca Capixaba, a aquisição de instrumentos musicais para a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) e um Programa de Integração dos Espaços Culturais Capixabas também estão incluídos.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, explicou que, no caso do Carlos Gomes, o projeto - já apresentado ao Conselho Estadual de Cultura (CEC) - inclui arquitetura, iluminação, acessibilidade, cenotécnica e modernização. Há ainda a previsão de obras de acessibilidade. A próxima etapa é a licitação para contratação de uma empresa para executar as obras conforme o projeto. Após o resultado da licitação, as obras terão início. O teatro será totalmente restaurado internamente e externamente. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Fabricio Noronha - 05/07/2021

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