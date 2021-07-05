Os detalhes da obra de restauro do Teatro Carlos Gomes, em Vitória

O governador Rento Casagrande anunciou, por meio do Plano de Investimento Público do Estado do Espírito Santo (PIP), a destinação de R$ 106 milhões para o setor cultural do Espírito Santo. O orçamento deve ser utilizado para o restauro e a modernização do Teatro Carlos Gomes, cuja licitação para o início das obras deve ser publicada no segundo semestre deste ano. A reforma do antigo prédio do Arquivo Público para abrigar a Galeria Homero Massena, a Midiateca Capixaba, a aquisição de instrumentos musicais para a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) e um Programa de Integração dos Espaços Culturais Capixabas também estão incluídos.