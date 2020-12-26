Os desafios para os empreendedores em 2021: adaptação e resiliência

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, os microempreendedores precisaram se reinventar. Quem perdeu o emprego, também buscou no empreendedorismo uma forma de se mater ativo. Mas com uma perspectiva de que as restrições econômicas devem entrar 2021 a dentro, como planejar melhor as ações empreendedoras? Segundo o vice-presidente de Negócios da Serasa Experian, Cleber Genero, a saída está na adaptação ao mercado e na resiliência. Em entrevista à CBN Vitória, ele faz um balanço do setor neste ano e elenca os desafios para 2021. Ouça!