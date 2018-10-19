Os desafios para o atendimento humanizado na área da saúde

Que a medicina tem passado por um processo de modernização já é de de nosso conhecimento - afinal, assim como outras áreas do conhecimento, esta tem se adaptado aos novos tempos e tem visto a tecnologia alterar processos e incentivar novas modalidades de procedimentos. Contudo, na ponta do sistema médico está ele: o paciente. É possível pensarmos numa medicina tecnológica, mas que preze pelo atendimento humanizado aos pacientes? É o que aponta o Dr. Celmo Celeno Porto, médico conhecido nacionalmente pela sua vasta experiência em clínica médica e defensor desse atendimento humanizado.

Porto é um dos palestrantes da 58ª edição do Congresso Médico Estadual da Associação Médica do Espírito Santo (Ames), que acontece nos dias 18 e 19 de outubro, em Vitória. Ele participa, de 20h às 20h40, da Conferência de abertura: “A Semiologia e a Humanização da Medicina”, nesta quinta-feira (18).

O médico, já defendeu em entrevistas, a ideia de que os cursos de medicina devem se modernizar para que os alunos convivam com os pacientes desde os primeiros semestres e que o acadêmico tenha disciplinas sobre relação médico-paciente, mas que também a vivência diante de um paciente é fundamental. Confira!