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Os desafios para a segurança pública das cidades capixabas

Ouça a diretora-executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo

Publicado em 09 de Agosto de 2024 às 12:30

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 ago 2024 às 12:30
Arma; munição; violência; segurança pública
Arma; munição; violência Crédito: Aleksandar Little Wolf/Freepik
A CBN Vitória dá continuidade à série de entrevistas com eixos prioritários para os futuros prefeitos e vereadores dos municípios capixabas. Nesta edição, o foco é a segurança pública das cidades do Espírito Santo. Para além da atuação da Guarda Civil Municipal, quando falamos de uma cidade mais segura para todos, é preciso que os governantes também garantam outros pilares, como governança, gestão de informação, e ações de repressão e de prevenção. Entre 2017 e 2022, de acordo com o Atlas da Violência de 2024, o índice de mortes violentas no Espírito Santo caiu 24,6%. Ainda assim, o Estado tem a maior taxa de homicídios estimados da Região Sudeste. Para elucidar todos os pontos, a convidada de hoje é a diretora-executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Carolina Ricardo - 09-08-24

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