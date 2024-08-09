Os desafios para a segurança pública das cidades capixabas

A CBN Vitória dá continuidade à série de entrevistas com eixos prioritários para os futuros prefeitos e vereadores dos municípios capixabas. Nesta edição, o foco é a segurança pública das cidades do Espírito Santo. Para além da atuação da Guarda Civil Municipal, quando falamos de uma cidade mais segura para todos, é preciso que os governantes também garantam outros pilares, como governança, gestão de informação, e ações de repressão e de prevenção. Entre 2017 e 2022, de acordo com o Atlas da Violência de 2024, o índice de mortes violentas no Espírito Santo caiu 24,6%. Ainda assim, o Estado tem a maior taxa de homicídios estimados da Região Sudeste. Para elucidar todos os pontos, a convidada de hoje é a diretora-executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo. Ouça a conversa completa!