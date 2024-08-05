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Eleições 2024

Os desafios para a mobilidade urbana nas cidades do ES

Ouça entrevista com o professor da área de transportes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Rodrigo Rosa

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 ago 2024 às 11:36
Mobilidade urbana, problema comum na Grande Vitória
Mobilidade urbana, problema comum na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Iniciando uma série de conversas sobre os eixos prioritários para o desenvolvimento das cidades do Espírito Santo e o papel de futuros prefeitos e vereadores no contexto das eleições municipais de outubro, o assunto em destaque nesta edição do CBN Vitória é mobilidade urbana. O entrevistado é o professor da área de transportes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Rodrigo Rosa, que é engenheiro e pós-doutor em Engenharia de Transportes. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Rodrigo Rosa - 05-08-24

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