Os desafios para a mobilidade urbana nas cidades do ES

Iniciando uma série de conversas sobre os eixos prioritários para o desenvolvimento das cidades do Espírito Santo e o papel de futuros prefeitos e vereadores no contexto das eleições municipais de outubro, o assunto em destaque nesta edição do CBN Vitória é mobilidade urbana. O entrevistado é o professor da área de transportes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Rodrigo Rosa, que é engenheiro e pós-doutor em Engenharia de Transportes.