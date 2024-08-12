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Os desafios para a educação básica nas cidades do ES

Ouça entrevista com o coordenador de Políticas Educacionais da ONG Todos Pela Educação, Bernardo Baião

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 ago 2024 às 10:54
Sala de aula, escola, professor, aluno, estudante
Sala de aula, escola, professor, aluno, estudante Crédito: Pexels
A CBN Vitória começa a semana dando continuidade à série de entrevistas com os eixos prioritários para a gestão de futuros prefeitos e vereadores do Espírito Santo. Desta vez, o assunto em destaque é a educação. Os municípios são responsáveis por 62% das matrículas de todo o país e têm a responsabilidade constitucional de assegurar o acesso e as condições para a aprendizagem nas creches, pré-escolas e no Ensino Fundamental. As informações são da ONG "Todos pela Educação". E mais do que garantir o acesso ao ambiente escolar, a preocupação dos candidatos e eleitores deve ser na qualidade da educação que é oferecida. Este é um dos argumentos do coordenador de políticas educacionais da ONG Todos Pela Educação, Bernardo Baião. Em entrevista à CBN Vitória, o especialista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Bernardo Baião - 12-08-24

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