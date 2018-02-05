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Os desafios na saúde do trabalho para aumento de produtividade

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 17:26

Publicado em 

05 fev 2018 às 17:26
As tecnologias e inovações na saúde tem permitido se avançar nos debates sobre a produtividade nas empresas. A possibilidade de potencializar a produção e reduzir os custos é real, porém como é possível atingir estas metas tendo o desafio de manter os empregados em segurança e saudável? Nesta edição do CBN Cotidiano, você confere uma entrevista com o Presidente da Associação Internacional de Promoção de Saúde no Ambiente de Trabalho (IAWHP), Alberto José Niituma Ogata sobre o tema. Acompanhe!
Entrevista - John Gomes - Alberto José - 05-02-18.mp3

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