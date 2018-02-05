Os desafios na saúde do trabalho para aumento de produtividade

As tecnologias e inovações na saúde tem permitido se avançar nos debates sobre a produtividade nas empresas. A possibilidade de potencializar a produção e reduzir os custos é real, porém como é possível atingir estas metas tendo o desafio de manter os empregados em segurança e saudável? Nesta edição do CBN Cotidiano, você confere uma entrevista com o Presidente da Associação Internacional de Promoção de Saúde no Ambiente de Trabalho (IAWHP), Alberto José Niituma Ogata sobre o tema. Acompanhe!