Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Os desafios dos candidatos que levaram as eleições para o 2° Turno
ELEIÇÕES 2020

Os desafios dos candidatos que levaram as eleições para o 2° Turno

Ouça a análise do cientista político João Gualberto

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 12:34

Publicado em 

16 nov 2020 às 12:34
Os quatro municípios da Grande Vitória decidiram levar para o 2º turno a decisão sobre quem serão os próximos prefeitos. Com mais de 200 mil eleitores e como nenhum candidato ultrapassou os 50% dos votos, os resultados das urnas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica surpreenderam candidatos e eleitores, com disputas acirradas. O processo eleitoral deste ano foi cercado por fatores inéditos: houve o adiamento das eleições para novembro por conta do coronavírus e as restrições na campanha de rua por causa da pandemia. Além disso, o fim das coligações para vereadores e o número recorde de candidatos a prefeito em cada cidade afetaram o resultado do pleito. Em entrevista nesta segunda-feira (16) à CBN Vitória, o cientista político João Gualberto fez uma análise do primeiro turno e os desafios para quem ainda está na disputa. 
Entrevista - Patricia Vallim - João Gualberto - 16-11-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados