Os desafios dos candidatos que levaram as eleições para o 2° Turno

Os quatro municípios da Grande Vitória decidiram levar para o 2º turno a decisão sobre quem serão os próximos prefeitos. Com mais de 200 mil eleitores e como nenhum candidato ultrapassou os 50% dos votos, os resultados das urnas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica surpreenderam candidatos e eleitores, com disputas acirradas. O processo eleitoral deste ano foi cercado por fatores inéditos: houve o adiamento das eleições para novembro por conta do coronavírus e as restrições na campanha de rua por causa da pandemia. Além disso, o fim das coligações para vereadores e o número recorde de candidatos a prefeito em cada cidade afetaram o resultado do pleito. Em entrevista nesta segunda-feira (16) à CBN Vitória, o cientista político João Gualberto fez uma análise do primeiro turno e os desafios para quem ainda está na disputa.