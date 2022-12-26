Os desafios do sistema carcerário para o futuro secretário de Justiça do ES

Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus Crédito: Divulgação/Sejus

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou o nome de André Garcia para a Secretaria de Justiça (Sejus) do novo governo, a partir de 2023. Procurador do Estado de Pernambuco, o ex e futuro secretário veio para o Espírito Santo em 2008, a convite do então governador Paulo Hartung. Foi subsecretário de Segurança Pública, quando Rodney Miranda era o titular da pasta. Em 2010, o substituiu na função. Em 2011, já no primeiro governo de Casagrande, passou a comandar a pasta de Ações Estratégicas, que elaborou e implantou o programa Estado Presente.

E, em 2012, foi para a Sejus, por um curto período. André Garcia é mestre em Direito Processual pela Universidade Católica de Pernambuco e doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Ele já foi professor de Direito Constitucional e de Direito Processual Constitucional da Universidade Salgado de Oliveira e da Faculdade Marista do Recife. Também atuou como secretário-executivo de Defesa Social de Pernambuco (2006). Em entrevista à CBN Vitória, o futuro secretário explica os principais desafios à frente da pasta. Ouça a conversa completa!

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