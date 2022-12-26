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Novo Governo

Os desafios do sistema carcerário para o futuro secretário de Justiça do ES

Ouça entrevista com André Garcia, que assumirá a pasta na próxima semana

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 dez 2022 às 10:43
Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus
Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus Crédito: Divulgação/Sejus
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou o nome de André Garcia para a Secretaria de Justiça (Sejus) do novo governo, a partir de 2023. Procurador do Estado de Pernambuco, o ex e futuro secretário veio para o Espírito Santo em 2008, a convite do então governador Paulo Hartung. Foi subsecretário de Segurança Pública, quando Rodney Miranda era o titular da pasta. Em 2010, o substituiu na função. Em 2011, já no primeiro governo de Casagrande, passou a comandar a pasta de Ações Estratégicas, que elaborou e implantou o programa Estado Presente.
E, em 2012, foi para a Sejus, por um curto período. André Garcia é mestre em Direito Processual pela Universidade Católica de Pernambuco e doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Ele já foi professor de Direito Constitucional e de Direito Processual Constitucional da Universidade Salgado de Oliveira e da Faculdade Marista do Recife. Também atuou como secretário-executivo de Defesa Social de Pernambuco (2006). Em entrevista à CBN Vitória, o futuro secretário explica os principais desafios à frente da pasta. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Garcia - 26-12-22.mp3
Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (26), André Garcia falou que pretende ampliar a oferta de tornozeleira eletrônica e aperfeiçoar o sistema de controle, assim como aumentar as vagas no sistema prisional com a inauguração de uma nova unidade no complexo de Xuri. O futuro secretário também falou do uso de inteligência e de cooperações para melhorar os mecanismos de controle envolvendo a comunicação de presos com atividades externas. 

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