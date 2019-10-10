Os desafios das eleições municipais do próximo ano

O Congresso Nacional ainda não iniciou a análise dos vetos presidenciais sobre a reforma eleitoral, incluindo o aumento do fundo eleitoral, utilizado para financiamento de campanhas. Caso os vetos sejam rejeitados, podem não valer para as eleições municipais do próximo ano, já que o prazo está esgotado para a aprovação de novas regras eleitorais. É o que entendem especialistas. No entanto, outras mudanças aprovadas pelo Congresso já estarão sendo testadas no pleito municipal.

Além dos desafios das regras que chegam com a minirreforma eleitoral, as eleições de 2020 contam com a complexidade de ser a maior eleição, já que envolve um grande número de candidatos na disputa nos municípios brasileiros para cargos no Executivo e Legislativo municipais.

O novo Procuradoria Regional Eleitoral no Espírito Santo, André Pimentel Filho, também aponta o combate às fakes news como um grande desafio da fiscalização. Cabe à jurisdição eleitoral ser, sobretudo, a guardiã das regras do jogo, garantindo a lisura das eleições”, destacou.