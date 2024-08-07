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Eleições 2024

Os desafios da saúde para os futuros eleitos nas cidades do ES

Atenção primária e vacinação são as principais estratégias que merecem atenção, segundo o médico José Geraldo Mill

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 11:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 ago 2024 às 11:25
Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo
Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta edição do CBN Vitória, na série de entrevistas sobre os eixos prioritários para futuros prefeitos e vereadores, o tema em destaque é a saúde pública. Quem fala sobre o assunto é o médico e professor universitário, José Geraldo Mill, que também atua como coordenador do Centro de Investigação do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) no Espírito Santo. Quando se fala de saúde e qualidade de vida, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as pessoas no Espírito Santo que têm 60 anos vivem, em média, mais 24,8 anos. É mais do que a média nacional, que é de 23 anos a mais. O Espírito Santo é o estado brasileiro com maior expectativa de vida entre pessoas aos 60 anos de idade. Apesar do dado positivo, ainda persistem os desafios quando se fala de saúde, em especial, na chamada atenção primária – é o que aponta o especialista. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - José Geraldo Mill - 07-08-24

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