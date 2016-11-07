Os desafios da pauta conjunta da Região Metropolitana da Grande Vitória

Formada pelas cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Guarapari e Fundão, a Região Metropolitana da Grande Vitória existe desde 1995, mas somente com a chegada do Estatuto da Metrópole, em 2015, é que prazos foram estabelecidos para ações integradas.

Em um debate na CBN Vitória, a representante do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Comdevit) e diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Andreza Rosalém e o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, falam dos desafios da pauta conjunta. A primeira reunião do Comdevit, que deverá reunir os eleitos e reeleitos da Grande Vitória vai tratar de mobilidade urbana, meio ambiente e uso e ocupação do solo.