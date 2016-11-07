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DEBATE

Os desafios da pauta conjunta da Região Metropolitana da Grande Vitória

A primeira reunião do Comdevit, que deverá reunir os eleitos e reeleitos da Grande Vitória vai tratar de mobilidade urbana, meio ambiente e uso e ocupação do solo

Publicado em 07 de Novembro de 2016 às 11:01

Publicado em 

07 nov 2016 às 11:01
Formada pelas cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Guarapari e Fundão, a Região Metropolitana da Grande Vitória existe desde 1995, mas somente com a chegada do Estatuto da Metrópole, em 2015, é que prazos foram estabelecidos para ações integradas.
Em um debate na CBN Vitória, a representante do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Comdevit) e diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Andreza Rosalém e o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, falam dos desafios da pauta conjunta. A primeira reunião do Comdevit, que deverá reunir os eleitos e reeleitos da Grande Vitória vai tratar de mobilidade urbana, meio ambiente e uso e ocupação do solo.
Debate - Fernanda Queiroz - Andreza Vellozo Lucas e Andreza Rosalem - 07-11-16

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