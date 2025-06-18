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Trânsito

Os cuidados no trânsito para entregadores de delivery e motociclistas por apps

Ouça entrevista com o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira

Publicado em 18 de Junho de 2025 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 jun 2025 às 12:07
Motocicleta, delivery, entrega, ifood
O crescimento do serviço de delivery é uma das explicações da crescente popularidade das motocicletas no Brasil, segundo Abraciclo Crédito: Shutterstock
"Motociclista, desacelere. O preço da pressa pode ser sua vida". Os números do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) servem como alerta. Em 2025, no período de janeiro a maio, foram 1.267 acidentes envolvendo motos no Espírito Santo. Em 2024, no mesmo período, 875. Assim, dados do Observatório do Trânsito do Espírito Santo sinalizam que mais de 50% das mortes no trânsito envolveram motociclistas. "As motos são uma ferramenta de trabalho muito importante, seja para entregadores de delivery ou motociclistas por aplicativo, e esse número tem aumentado significativamente nos últimos anos. Mas é importante que você, motociclista, redobre a atenção e pilote com cautela. A pressa não vale sua vida!". O alerta é do diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira -18-06-25.mp3

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