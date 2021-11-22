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Verão

Os cuidados necessários na hora de contratar aluguel de temporada

Acompanhe as orientações do delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Guarapari

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 12:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 nov 2021 às 12:20
Praia do Morro, em Guarapari
Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Com a aproximação da temporada de verão, a partir de dezembro, muita gente passa a procurar por aluguel de temporada. Mas é preciso ter cuidado no momento de fechar o contrato para não cair em golpes ou cláusulas abusivas. É sobre esse assunto que o CBN Vitória trata em uma entrevista com o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, uma das cidades mais visadas durante essa época do ano para aluguéis. Acompanhe as explicações do delegado sobre ao que ficar atento na hora de fechar o negócio. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Delegado Guilherme Eugenio - 22-11-21.mp3

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