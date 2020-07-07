Os cuidados com as grávidas e os bebês na pandemia

A pandemia do novo coronavírus também trouxe para a discussão os cuidados que as mulheres devem ter durante a gestação. A Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que muitas pesquisas científicas ainda estão em curso para comprovar todos os efeitos da infecção pelo coronavírus no organismo das grávidas. Entretanto, desde abril, conforme decisão do Ministério da Saúde, estão oficialmente inclusas no grupo de risco da Covid-19 gestantes e mães de recém-nascidos com até 45 dias de vida.