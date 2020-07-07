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Os cuidados com as grávidas e os bebês na pandemia

Ouça entrevista com a médica ginecologista e obstetra, Amanda Garcia Vieira e com a ,jornalista e apresentadora do "Bom Dia ES", da TV Gazeta, Tatiane Braga, que está grávida de oito meses

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 11:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 jul 2020 às 11:02
A pandemia do novo coronavírus também trouxe para a discussão os cuidados que as mulheres devem ter durante a gestação. A Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que muitas pesquisas científicas ainda estão em curso para comprovar todos os efeitos da infecção pelo coronavírus no organismo das grávidas. Entretanto, desde abril, conforme decisão do Ministério da Saúde, estão oficialmente inclusas no grupo de risco da Covid-19 gestantes e mães de recém-nascidos com até 45 dias de vida.
Nesta terça-feira (07), em entrevista à rádio CBN Vitória a médica ginecologista e obstetra, Amanda Garcia Vieira, explica quais os cuidados que as gestantes devem ter durante a pandemia. Você acompanha também o depoimento da jornalista e apresentadora do "Bom Dia ES", da TV Gazeta, Tatiane Braga, que está grávida de oito meses, e faz parte do grupo de gestantes que passou a redobrar os cuidados em virtude da pandemia.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tati Braga e Amanda Garcia - 07-07-20

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