Os caminhos jurídicos de Lula após condenação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Tríplex. No campo jurídico ainda existem dúvidas sobre o que pode acontecer após essa condenação. Ele será preso imediamente? Que recursos jurídicos ele ainda tem? Pode ser candidato à eleição presidencial deste ano? Confira as explicações com o professor de Direito da Ufes Gilberto Fachetti.