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Os caminhos jurídicos de Lula após condenação

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 12:17

Publicado em 

25 jan 2018 às 12:17
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Tríplex. No campo jurídico ainda existem dúvidas sobre o que pode acontecer após essa condenação. Ele será preso imediamente? Que recursos jurídicos ele ainda tem? Pode ser candidato à eleição presidencial deste ano? Confira as explicações com o professor de Direito da Ufes Gilberto Fachetti.
Entrevista - John Gomes - Gilberto Fachetti - 25-01-18

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