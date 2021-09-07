Os benefícios e prejuízos de cortar o açúcar da alimentação

Você já deve ter ouvido que algum amigo ou conhecido estava fazendo uma dieta que restringe totalmente a ingestão de açúcar. Quando falamos em açúcares, geralmente nos referimos àqueles alimentos doces ou processados e ultraprocessados, além dos próprios açúcares, como o refinado ou o mascavo. Não há problema em consumir os açúcares presentes nos alimentos in natura. Mas há, realmente, um problema no consumo de açúcares? É saudável cortar totalmente o ingrediente da alimentação? Quem responde essas e outras perguntas é a nutricionista Beatriz Gaudio. Acompanhe as explicações completas!