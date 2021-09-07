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Alimentação saudável

Os benefícios e prejuízos de cortar o açúcar da alimentação

Será que cortar o açúcar da alimentação, realmente, tem valor nutricional? As orientações são da nutricionista Beatriz Gaudio, em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 12:07

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 set 2021 às 12:07
Açúcar, doce
Açúcar, doce Crédito: Pexels
Você já deve ter ouvido que algum amigo ou conhecido estava fazendo uma dieta que restringe totalmente a ingestão de açúcar. Quando falamos em açúcares, geralmente nos referimos àqueles alimentos doces ou processados e ultraprocessados, além dos próprios açúcares, como o refinado ou o mascavo. Não há problema em consumir os açúcares presentes nos alimentos in natura. Mas há, realmente, um problema no consumo de açúcares? É saudável cortar totalmente o ingrediente da alimentação? Quem responde essas e outras perguntas é a nutricionista Beatriz Gaudio. Acompanhe as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Beatriz Gaudio - 24.39s - 07-09-21.mp3

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