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Os bastidores, histórias e curiosidades de grandes shows e eventos no ES

O entrevistado do CBN Cotidiano é o empresário do ramo artístico Patrick Ribeiro

Publicado em 29 de Março de 2023 às 19:13

Publicado em 

29 mar 2023 às 19:13
Entrevista CBN Cotidiano - Patrick Ribeiro
Patrick Ribeiro e o âncora do "CBN Cotidiano", Mário Bonella Crédito: Adalberto Cordeiro
Aos 15 anos de idade, o empresário Patrick Ribeiro, em Vila Velha, decidiu começar a se enveredar no universo de produção de festas. De lá para cá, seu nome ganhou notoriedade e tornou-se referência quando o assunto são shows e eventos no Espírito Santo. Em entrevista concedida ao CBN Cotidiano, ele contou detalhes sobre a sua trajetória, os desafios no setor artístico no Estado, as experiências e curiosidades que envolvem a produção de shows de grandes artistas quando se apresentam em terras capixabas. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrick Ribeiro - 29/03

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