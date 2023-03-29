Os bastidores, histórias e curiosidades de grandes shows e eventos no ES

Aos 15 anos de idade, o empresário Patrick Ribeiro, em Vila Velha, decidiu começar a se enveredar no universo de produção de festas. De lá para cá, seu nome ganhou notoriedade e tornou-se referência quando o assunto são shows e eventos no Espírito Santo. Em entrevista concedida ao CBN Cotidiano, ele contou detalhes sobre a sua trajetória, os desafios no setor artístico no Estado, as experiências e curiosidades que envolvem a produção de shows de grandes artistas quando se apresentam em terras capixabas. Ouça a conversa completa!