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Memória

Os 30 anos da visita de um Papa ao Espírito Santo

João Paulo II incluiu São Pedro em seu roteiro após ler o livro de uma capixaba. Ouça essa e outras histórias

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 12:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 out 2021 às 12:02
Papa João Paulo II visita a região de São Pedro, onde quebrou protocolo e se aproximou da população
Papa João Paulo II visita a região de São Pedro, onde quebrou protocolo e se aproximou da população Crédito: Chico Guedes/Arquivo A Gazeta
Era noite do dia 18 de outubro de 1991, quando um papa desembarcou nas terras capixabas, em Vitória. De lá pra cá, já são 30 anos da visita do Papa João Paulo II, que hoje é Santo da Igreja Católica. Para relembrar a data, a CBN foi em busca de pessoas que estiveram envolvidas com a vinda do Pontífice ao Espírito Santo, e saber de algumas curiosidades da passagem de João Paulo II por aqui. Uma dessas pessoas é a escritora Graça Andreatta, que foi a responsável pela visita do Santo Padre ao bairro São Pedro. 
O que um santo comeu em terras capixabas? Quem nos conta é Carlos Alberto Abaurre, conhecido como Cabral. Ele foi o responsável pelo cardápio de João Paulo II durante sua visita ao Espírito Santo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Graça Andreatta e Carlos Alberto Cabral - 20-10-21.mp3

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