Os 30 anos da visita de um Papa ao Espírito Santo

Era noite do dia 18 de outubro de 1991, quando um papa desembarcou nas terras capixabas, em Vitória. De lá pra cá, já são 30 anos da visita do Papa João Paulo II, que hoje é Santo da Igreja Católica. Para relembrar a data, a CBN foi em busca de pessoas que estiveram envolvidas com a vinda do Pontífice ao Espírito Santo, e saber de algumas curiosidades da passagem de João Paulo II por aqui. Uma dessas pessoas é a escritora Graça Andreatta, que foi a responsável pela visita do Santo Padre ao bairro São Pedro.