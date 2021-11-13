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Alta Temporada

Orla de Vila Velha recebe melhorias para o verão e réveillon está confirmado

Quem detalha é o secretário municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Junior

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 nov 2021 às 11:00
Orla da Praia da Costa, em Vila Velha, no verão
Orla da Praia da Costa, em Vila Velha, no verão Crédito: Luciney Araújo
Novos chuveiros vão ser instalados na orla de Vila Velha. Ao todo, serão 61 novos equipamentos, confeccionados em aço inox, que vão substituir os atuais de madeira, que em sua maioria encontram-se degradados. O contrato para a instalação dos chuveiros é de R$ 196.789,92, conforme publicado no Diário Oficial de Vila Velha em 29 de outubro. A distribuição dos novos equipamentos incluirá os principais balneários da cidade. É o que explica o secretário municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Junior, em entrevista à CBN Vitória. Nesta entrevista, o secretário já adianta que a cidade de Vila Velha terá réveillon neste ano de 2021. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Renato Fonseca Junior -13-11-21.mp3
Em dois pontos da Praia da Costa já foram instalados três chuveiros para teste: Praia da Sereia (2) e em frente à Canal Imóveis. Os modelos vão seguir com uma estrutura de duas raquetes, permitindo que duas pessoas possam tomar a ducha depois da praia, de forma simultânea. Há uma botoeira que aciona a saída da água.
Será a primeira temporada de verão que uma praia de Vila Velha - a Praia da Sereia - terá o selo Bandeira Azul, uma certificação internacional com foco no meio ambiente e qualidade de vida. Como a coluna mostrou recentemente, o recanto, perto do Clube Libanês, foi a única do Espírito Santo que recebeu essa certificação.

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