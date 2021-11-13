Orla de Vila Velha recebe melhorias para o verão e réveillon está confirmado

Orla da Praia da Costa, em Vila Velha, no verão Crédito: Luciney Araújo

Novos chuveiros vão ser instalados na orla de Vila Velha. Ao todo, serão 61 novos equipamentos, confeccionados em aço inox, que vão substituir os atuais de madeira, que em sua maioria encontram-se degradados. O contrato para a instalação dos chuveiros é de R$ 196.789,92, conforme publicado no Diário Oficial de Vila Velha em 29 de outubro. A distribuição dos novos equipamentos incluirá os principais balneários da cidade. É o que explica o secretário municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Junior, em entrevista à CBN Vitória. Nesta entrevista, o secretário já adianta que a cidade de Vila Velha terá réveillon neste ano de 2021. Acompanhe!

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Em dois pontos da Praia da Costa já foram instalados três chuveiros para teste: Praia da Sereia (2) e em frente à Canal Imóveis. Os modelos vão seguir com uma estrutura de duas raquetes, permitindo que duas pessoas possam tomar a ducha depois da praia, de forma simultânea. Há uma botoeira que aciona a saída da água.