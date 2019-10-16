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ORLAS DE ITAPÕA E ITAPARICA

Orla de Vila Velha: custo de cada novo quiosque será de R$ 562 mil

46 quiosques da orla começam a ser derrubados até 1° de novembro próximo. No local serão erguidos 20 novos. Concorrência pública para os estabelecimentos que serão construídos acontecerá no próximo dia 23

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 12:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 out 2019 às 12:13
Os 46 quiosques da orla das praias de Itapoã e Itaparica, em Vila Velha, começam a ser derrubados até 1º de novembro próximo. No local serão erguidos 20 novos quiosques, ao custo unitário de aproximadamente R$ 562 mil. O edital para a concessão dos novos quiosques já foi publicado e a concorrência pública para os estabelecimentos que serão construídos acontecerá no próximo dia 23. 
Segundo a prefeitura de Vila Velha, os vencedores da concorrência pública devem declarar reter o aporte no valor do projeto, a partir de R$ 562,551,80. O edital permite ainda que os interessados possam consorcia-se com empresas que detenham o valor, não sendo permitida a participação de pessoas físicas ou microempreendedores individuais.
Pela proposta, cada um dos novos quiosques terá cerca de 130 metros quadrados e contará com cozinha equipada, área de atendimento, espaço para disposição de mesas, depósito, vestiário e banheiros. Pelo cronograma, a previsão de término será em agosto de 2020.
A ação decorre de um longo processo judicial, iniciado em 2008 com uma ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF), que culminou com a determinação, por parte da Justiça Federal, de demolição dos quiosques. Em 2013 foi solicitada a execução da sentença, ou seja, que ela fosse posta em prática, com a derrubada das unidades. Processo que se arrastou novamente em decorrência de recursos, até setembro do ano passado, quando foi homologado um acordo judicial entre a União, o MPF, o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e a Prefeitura de Vila Velha.
De acordo com o secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero, os vencedores da concessão poderão explorar as unidades por um período de 20 anos. As obras de demolição e construção acontecem em meio ao verão capixaba. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Gumiero - 16-10-19

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