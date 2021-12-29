Orla de Cariacica terá pista de caminhada, ciclovia e seis restaurantes

À CBN Vitória na manhã desta quarta (29), o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, reafirmou que a cidade não terá programações para a virada do ano e que fiscalizará as festas clandestinas, com ajuda das forças de segurança. A partir desta quarta-feira (29) entra em operação no município a guarda municipal, com 47 agentes. Nesta entrevista, Euclério Sampaio também afirmou que não haverá aumento, no próximo ano, no valor do IPTU, cuja inadimplência já chega a 70% dos contribuintes. Segundo ele, após entendimento com a Câmara Municipal, a revisão da planta ficará para 2023, com aumento estimado de 5% ao ano. O prefeito também detalhou o projeto para a Orla de Porto de Santana, que contará com calçadão, ciclovia, pista de caminhada, academia e seis restaurantes.