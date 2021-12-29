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Retrospectiva e Perspectiva

Orla de Cariacica terá pista de caminhada, ciclovia e seis restaurantes

Ouça detalhes na entrevista com o prefeito da cidade, Euclério Sampaio

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 dez 2021 às 11:23
Prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, em entrevista à CBN Vitória
Prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, em entrevista à CBN Vitória Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória
À CBN Vitória na manhã desta quarta (29), o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, reafirmou que a cidade não terá programações para a virada do ano e que fiscalizará as festas clandestinas, com ajuda das forças de segurança. A partir desta quarta-feira (29) entra em operação no município a guarda municipal, com 47 agentes. Nesta entrevista, Euclério Sampaio também afirmou que não haverá aumento, no próximo ano, no valor do IPTU, cuja inadimplência já chega a 70% dos contribuintes. Segundo ele, após entendimento com a Câmara Municipal, a revisão da planta ficará para 2023, com aumento estimado de 5% ao ano. O prefeito também detalhou o projeto para a Orla de Porto de Santana, que contará com calçadão, ciclovia, pista de caminhada, academia e seis restaurantes. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Euclério Sampaio -29-12-21 (2).mp3

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