Orla de Cariacica: iniciada construção de deques e de passarela suspensa

As obras da chamada Orla de Cariacica, em Porto de Santana, iniciadas em agosto de 2022, avançam e, agora, entram na etapa de intervenções na parte marítima da região, com início da construção dos deques e da passarela suspensa. Com esse trabalho, a nova orla já apresenta 55% de obra concluída. Ao todo, serão mais de 5 mil metros quadrados de passarela. Além das obras na parte marítima, as equipes, na parte terrestre, continuam atuando na construção dos restaurantes, calçadão e ciclovia. Assim que for finalizada, a Nova Orla de Cariacica contará com três quiosques/restaurantes, banheiros, iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, estacionamento, espaços para exercícios físicos, pista de skate, paisagismo, entre outras melhorias. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Euclério Sampaio, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!