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Cidades

Orla de Cariacica: iniciada construção de deques e de passarela suspensa

Ouça detalhes na entrevista com o prefeito Euclério Sampaio

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 mai 2023 às 10:46
Orla de Cariacica
Orla de Cariacica Crédito: Silviomar Falcão I Prefeitura de Cariacica
As obras da chamada Orla de Cariacica, em Porto de Santana, iniciadas em agosto de 2022, avançam e, agora, entram na etapa de intervenções na parte marítima da região, com início da construção dos deques e da passarela suspensa. Com esse trabalho, a nova orla já apresenta 55% de obra concluída. Ao todo, serão mais de 5 mil metros quadrados de passarela. Além das obras na parte marítima, as equipes, na parte terrestre, continuam atuando na construção dos restaurantes, calçadão e ciclovia. Assim que for finalizada, a Nova Orla de Cariacica contará com três quiosques/restaurantes, banheiros, iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, estacionamento, espaços para exercícios físicos, pista de skate, paisagismo, entre outras melhorias. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Euclério Sampaio, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Euclério Sampaio - 23-05-23.mp3
Estrutura
- Novos quiosques/restaurantes e banheiros modernos e amplos, ambientalmente sustentáveis, com alimentação por energia solar, que possibilitará economia de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações
- Iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, de alta eficiência, garantindo mais economia para a cidade e mais modernidade e sustentabilidade ao empreendimento
- Estacionamentos, ciclovia, calçadão, deques, espaços para a prática de exercícios físicos
- Implantação de atracadouro que dará apoio aos pescadores, feito em estruturas de concreto flutuante que se movimentarão de acordo com o nível da maré
- Preservação da riqueza vegetal do manguezal, com construção conectada com a paisagem. Os deques contornarão a vegetação.
[fonte: prefeitura de Cariacica]

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