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Orla de Cariacica ganha vagas de estacionamento aos domingos

Alterações são válidas até o fim da programação do Cariacica Verão 2025 e abrangem a criação de 150 vagas de estacionamento

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 12:04

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 jan 2025 às 12:04
Nova Orla de Cariacica, na Grande Vitória
Nova Orla de Cariacica, na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Até o dia 2 de fevereiro, a Nova Orla de Cariacica terá mudanças aos domingos. As alterações são válidas até o fim da programação do Cariacica Verão 2025 e abrangem a criação de 150 vagas de estacionamento. Outras mudanças incluem interdição da rua do lazer e mudança no trânsito da região. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de trânsito de Cariacica, Jefferson Amorim, explica como ficará o fluxo. Ouça a conversa completa!
  • A rua de lazer continuará interditada às 6h da manhã, mas o trecho entre Porto de Santana e a passarela da Nova Orla será parcialmente liberado, funcionando como uma rua sem saída
  • Motoristas poderão acessar o local, estacionar no lado da grade da empresa Vale, e fazer o retorno na altura da passarela. No sentido da passarela em direção a Vila Velha, o trânsito será totalmente interditado
  • O lado oposto à Orla oferecerá cerca de 800 metros de estacionamento, enquanto o lado da Orla será para o trânsito de veículos que irão fazer o retorno
  • A área de pedestre será o calçadão
  • Além das mudanças no trânsito, a população poderá aproveitar uma programação diversificada e gratuita na Nova Orla, incluindo a Feira da Economia Criativa, atividades físicas, gastronomia, brinquedos infantis e shows ao vivo, ao lado do Restaurante Maré
  • PROGRAMAÇÃO DO FINAL DE SEMANA: 
  • - 18/01: Rony e Ricy, às 19h 
  • - 19/01: Grupo Choro da Ilha, às 10h
CBN - Entrevista Vinicius Zagoto - Jefferson Amorim -18-01-25.mp3

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