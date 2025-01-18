Orla de Cariacica ganha vagas de estacionamento aos domingos

Até o dia 2 de fevereiro, a Nova Orla de Cariacica terá mudanças aos domingos. As alterações são válidas até o fim da programação do Cariacica Verão 2025 e abrangem a criação de 150 vagas de estacionamento. Outras mudanças incluem interdição da rua do lazer e mudança no trânsito da região. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de trânsito de Cariacica, Jefferson Amorim, explica como ficará o fluxo. Ouça a conversa completa!