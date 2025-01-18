Orla de Cariacica ganha vagas de estacionamento aos domingos

Até o dia 2 de fevereiro, a Nova Orla de Cariacica terá mudanças aos domingos. As alterações são válidas até o fim da programação do Cariacica Verão 2025 e abrangem a criação de 150 vagas de estacionamento. Outras mudanças incluem interdição da rua do lazer e mudança no trânsito da região. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de trânsito de Cariacica, Jefferson Amorim, explica como ficará o fluxo. Ouça a conversa completa!
- A rua de lazer continuará interditada às 6h da manhã, mas o trecho entre Porto de Santana e a passarela da Nova Orla será parcialmente liberado, funcionando como uma rua sem saída
- Motoristas poderão acessar o local, estacionar no lado da grade da empresa Vale, e fazer o retorno na altura da passarela. No sentido da passarela em direção a Vila Velha, o trânsito será totalmente interditado
- O lado oposto à Orla oferecerá cerca de 800 metros de estacionamento, enquanto o lado da Orla será para o trânsito de veículos que irão fazer o retorno
- A área de pedestre será o calçadão
- Além das mudanças no trânsito, a população poderá aproveitar uma programação diversificada e gratuita na Nova Orla, incluindo a Feira da Economia Criativa, atividades físicas, gastronomia, brinquedos infantis e shows ao vivo, ao lado do Restaurante Maré
- PROGRAMAÇÃO DO FINAL DE SEMANA:
- - 18/01: Rony e Ricy, às 19h
- - 19/01: Grupo Choro da Ilha, às 10h
CBN - Entrevista Vinicius Zagoto - Jefferson Amorim -18-01-25.mp3