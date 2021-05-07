Orientação é seguir mapa de risco para retomada de aulas, diz Undime

Desde a semana passada, governo estadual, demais poderes e representantes do setor discutem a retomada das aulas presenciais no Espírito Santo. A Grande Vitória está em risco alto, que não permite atividades educacionais presenciais, mas há a possibilidade de mudança na portaria. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente da União dos Dirigentes Municipais da Educação do Espírito Santo (Undime-ES), Vilmar Lugão de Britto, explicou que a orientação é seguir mapa de risco para retomada de aulas. Ouça a entrevista completa: