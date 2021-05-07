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EDUCAÇÃO municipal

Orientação é seguir mapa de risco para retomada de aulas, diz Undime

O entrevistado é o presidente da União dos Dirigentes Municipais da Educação do Espírito Santo (Undime-ES), Vilmar Lugão de Britto

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 17:43

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 mai 2021 às 17:43
Sala de aula Crédito: Ivan Aleksic/Unsplash
Desde a semana passada, governo estadual, demais poderes e representantes do setor discutem a retomada das aulas presenciais no Espírito Santo. A Grande Vitória está em risco alto, que não permite atividades educacionais presenciais, mas há a possibilidade de mudança na portaria. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente da União dos Dirigentes Municipais da Educação do Espírito Santo (Undime-ES), Vilmar Lugão de Britto, explicou que a orientação é seguir mapa de risco para retomada de aulas. Ouça a entrevista completa:
Cerca de uma hora após a entrevista, o governador Renato Casagrande anunciou a liberação das atividades educacionais presenciais da educação infantil e ensino fundamental 1, mesmo em cidades de risco alto.

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