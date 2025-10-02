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Intoxicação por metanol

"Orientação é evitar consumo de destilados", alerta médica emergencista sobre bebidas alcóolicas

Ouça entrevista com a toxicologista Juliana Sartorelo, da Associação Brasileira de Medicina de Emergência

Publicado em 02 de Outubro de 2025 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 out 2025 às 11:43
Bebidas
Bebidas Crédito: Freepik
Nos últimos dias, casos de intoxicação por metanol chamaram a atenção de médicos e autoridades de saúde. No corpo, os efeitos dessa substância podem ser devastadores e a dificuldade de identificar os sintomas faz com que o manejo seja difícil. Em alguns casos, o etanol medicinal é o antídoto administrado para evitar a piora dos casos.
Apesar do benefício, porém, o etanol não deve ser ingerido sem supervisão médica ou como forma de prevenir a intoxicação. O alerta é da médica emergencista e toxicologista Juliana Sartorelo, coordenadora do Comitê de Toxicologia da Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE). Segundo a especialista, o uso dessa substância ocorre exclusivamente em ambiente hospitalar. Fora desse contexto, o consumo de etanol é extremamente perigoso e pode levar à piora do quadro de intoxicação. Em entrevista nesta quinta-feira (02), a médica orientou que "no momento, é importante evitar consumo de bebida destilada em todo o país". Ouça a conversa completa. 
CBN Entrevista Fernanda Queiroz - Juliana Sartorelo - 02-10-25

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