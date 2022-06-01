Ordem de serviço é dada e reurbanização da Rua da Lama deve ficar pronta em um ano

A ordem de serviço da reurbanização da Rua da Lama, em Jardim da Penha, foi dada na última terça-feira. O projeto prevê intervenções nos canteiros e pistas de rolamento, fiação subterrânea e nova iluminação. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira, afirmou que a expectativa é que as obras comecem, de fato, nos próximos 40 a 60 dias. O contrato prevê, a partir da ordem, que a reurbanização fique pronta em até um ano. Mas, segundo o secretário, a intenção é fazer as obras o 'mais rápido possível para minimizar transtornos'. Com exclusividade, Marcelo de Oliveira, disse também que a Ordem de Serviço de um novo polo gastronômico, o da Curva da Jurema, será dada no próximo domingo (05). Ouça: