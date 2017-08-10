Orçamento Estadual terá acréscimo de 4%

O orçamento do Estado para 2018 deverá ser 4% superior ao de 2017. A expectativa é do secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Mattos. O orçamento em vigor este ano é de R$ 16,19 bilhões, 5,04% menor do que o ano passado. Regis Mattos também falou sobre o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores públicos estaduais. Fruto de uma queda de braço entre governo e servidores nos últimos ano, o benefício começa a ser pago neste mês de agosto.