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Economia

Orçamento Estadual terá acréscimo de 4%

Expectativa é do secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Mattos. Orçamento em 2017 é de R$ 16,19 bilhões

Publicado em 10 de Agosto de 2017 às 15:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 ago 2017 às 15:33
Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Gabriel Lordêllo | Arquivo
O orçamento do Estado para 2018 deverá ser 4% superior ao de 2017. A expectativa é do secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Mattos. O orçamento em vigor este ano é de R$ 16,19 bilhões, 5,04% menor do que o ano passado. Regis Mattos também falou sobre o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores públicos estaduais. Fruto de uma queda de braço entre governo e servidores nos últimos ano, o benefício começa a ser pago neste mês de agosto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Regis Mattos - 10-08-17

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