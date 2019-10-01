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ENTREVISTA

Orçamento da Ufes para próximo ano já tem bloqueio de R$ 54 milhões

Impactos foram explicados pelo reitor da Ufes, Reinaldo Centoducatte

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 20:57

Publicado em 

01 out 2019 às 20:57
Ufes: dinheiro para custeio liberado ainda tem desconto para assistência estudantil Crédito: Ufes / Divulgação
A liberação de recursos anunciada nesta segunda-feira (30) pelo Ministério da Educação (MEC) beneficiará as instituições de ensino do Espírito Santo - a Ufes e o Ifes. Os recursos, segundo o MEC, cobrirão despesas de custeio como gastos com água, energia elétrica, aquisição de materiais de consumo e outras prestações de serviço. A Ufes, em especial, recebeu a liberação de montante referente a 15% do valor contingenciado sobre os recursos de custeio, o que equivale a R$ 13,2 milhões.
A Universidade informou, por meio de seu site, que esses recursos serão utilizados exclusivamente para o pagamento de despesas de manutenção da Universidade: “Continuaremos respeitando todos os ajustes já realizados e que serão mantidos”. Ainda segundo a Administração Central da Ufes, as medidas de contenção de gastos ainda são necessárias em face do déficit de R$ 18,3 milhões no orçamento da instituição. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o reitor da Universidade, Reinaldo Centoducatte, confirma os números e explica que para o próximo ano, o contingenciamento previsto já é maior que o aplicado neste ano. "Para 2020, a peça orçamentária prevê um orçamento para custeio com R$ 54 milhões a menos", diz.
Ouça a entrevista completa:
 
Entrevista - Fabio Botacin - Reinaldo Centoducate - 01-10-19
Ainda para este ano, mesmo com os com a liberação de R$13,2 milhões do Ministério da Educação (MEC) para a UFES, a universidade mantém os cortes de bolsas visto que, usará o valor para a contenção dos gastos básicos.
 

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