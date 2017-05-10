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Oratória pode ser fundamental para fechar uma negociação

Consideração é da fonoaudióloga Lívia Lima. A especialista explica como podemos tirar o melhor proveito da nossa performance vocal

Publicado em 10 de Maio de 2017 às 19:43

Publicado em 

10 mai 2017 às 19:43
Uma boa comunicação é responsável por ser marca de uma personalidade, ajudar numa venda importante ou mesmo no fechamento de um negócio fundamental. E justamente por isso, devemos ter atenção à fala e o modo como mantemos contato com as pessoas com a voz, como no telefone, por exemplo. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a fonoaudióloga Lívia Lima explica como podemos tirar o melhor proveito da nossa performance vocal.
Entre os destaques, ela fala sobre a como isso é determinante para o relacionamento interpessoal e o fechamento de negócios no ambiente corporativo, principalmente para pessoas em postos importantes dentro das empresas. E você, tem atenção com a sua oratória? 
Entrevista - Fabio Botacin - Livia Lima - 10-05-17.mp3

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