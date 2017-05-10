Oratória pode ser fundamental para fechar uma negociação

Uma boa comunicação é responsável por ser marca de uma personalidade, ajudar numa venda importante ou mesmo no fechamento de um negócio fundamental. E justamente por isso, devemos ter atenção à fala e o modo como mantemos contato com as pessoas com a voz, como no telefone, por exemplo. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a fonoaudióloga Lívia Lima explica como podemos tirar o melhor proveito da nossa performance vocal.