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Consumidor

Operadoras mudam regras do programa de pontos no cartão de crédito

A coordenadora dos programas financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ione Amorim, fala sobre o assunto

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 fev 2023 às 11:49
Cartão, cartão de crédito, cartão de débito
 cartão Crédito: Pixabay
O cartão de crédito é um dos meios de pagamento mais utilizados pelos brasileiros, mas muitos desconhecem os detalhes dos benefícios a que têm direito, além dos programas de pontos que se convertem em milhas aéreas. Muitas regras são desconhecidas pelos consumidores e assim fica até difícil identificar se os direitos estão sendo respeitados. Recentemente, algumas operadoras anunciaram mudanças em seus programas de pontos. Alguns consumidores foram surpreendidos com a medida e não ficaram satisfeitos. Para os consumidores, o problema é que as mudanças incidem sobre parcelas de compras já feitas. Clientes com parcelamentos pendentes saem perdendo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a coordenadora dos programas financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ione Amorim, fala sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ione Amorim - 22-02-23.mp3

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