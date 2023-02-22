Operadoras mudam regras do programa de pontos no cartão de crédito

O cartão de crédito é um dos meios de pagamento mais utilizados pelos brasileiros, mas muitos desconhecem os detalhes dos benefícios a que têm direito, além dos programas de pontos que se convertem em milhas aéreas. Muitas regras são desconhecidas pelos consumidores e assim fica até difícil identificar se os direitos estão sendo respeitados. Recentemente, algumas operadoras anunciaram mudanças em seus programas de pontos. Alguns consumidores foram surpreendidos com a medida e não ficaram satisfeitos. Para os consumidores, o problema é que as mudanças incidem sobre parcelas de compras já feitas. Clientes com parcelamentos pendentes saem perdendo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a coordenadora dos programas financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ione Amorim, fala sobre o assunto.