Operadoras de celular entram na mira do MP por causa de pacotes de internet

Ministério Público Estadual vai investigar a redução e até o corte no fornecimento do serviço de dados por parte das operadoras de telefonia móvel no Espírito Santo. Consumidores têm se queixado que antes mesmo do vencimento do mês, têm sofrido com interrupções no serviço.
Em entrevista ao CBN Vitória, a promotora do Ministério Público Estadual e Dirigente do Centro de Apoio e Defesa do Consumidor, Sandra Lengruber, ressalta que a medida poderia caracterizar rompimento de contrato de forma unilateral.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sandra Lengruber - 26-03-15