Operações especiais no transporte público para Festa da Penha e  show de Guns N’ Roses

Romaria dos Homens atravessa o Centro de Vila Velha rumo ao Parque da Prainha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira

O governo do Estado apresentou nesta quarta-feira (08), o modelo de "Operação Integrada para Grandes Eventos", que será aplicado nos próximos dias durante a Festa da Penha e o show da banda Guns N' Roses, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Na mobilidade urbana, o governo preparou um esquema especial com reforço no Sistema Transcol e no Sistema Aquaviário, garantindo a conexão entre a Praça do Papa e a região da Prainha, em Vila Velha, principal ponto de concentração das celebrações da Festa da Penha. Para o show de rock, a operação contará com bolsões de estacionamento em pontos estratégicos da Grande Vitória, com linhas exclusivas de ônibus realizando o transporte até o entorno do estádio em intervalos regulares, além de reforço nas áreas de segurança, saúde e mobilidade. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 09-04-26.mp3

Para a Festa da Penha, que será realizada, nos dias 11, 12 e 13 de abril, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial para atender aos fiéis e devotos de Nossa Senhora da Penha que forem participar das festividades, celebrações, romarias e atividades culturais.

Haverá a criação de nove linhas exclusivas para atendimento ao público na chegada e retorno da Romaria da Família, no sábado (11), com operação iniciando a partir das 15h de sábado (11) até as 1h55 de domingo (12). Além disso, serão disponibilizados ônibus de reserva nos terminais, nos três dias de programação especial.

No sábado (11), duas linhas especiais sairão do Terminal Vila Velha: Catedral / Lindenberg / – Retorno Terceira Ponte / T Vila Velha; e Catedral / Terceira Ponte / Centro de Vila Velha / Retorno Praça Costa Pereira / Terceira Ponte / Terminal Vila Velha. Uma linha sairá do Terminal Ibes: Catedral / Lindenberg / Retorno Terceira Ponte / Terminal Ibes; e uma do Terminal Itaparica: Catedral / Lindenberg / Retorno Terceira Ponte / Terminal Itaparica. A operação dessas linhas começa a circular a partir das 15h05 e segue até 17h30, com partidas a cada dez minutos.

Também haverá uma linha exclusiva que partirá da Praça do Papa para levar os romeiros até a Praça Costa Pereira. A ideia é a de que os devotos de Nossa Senhora da Penha deixem seus veículos na Praça do Papa e se dirijam de ônibus para o Centro de Vitória e depois sigam a pé na Romaria dos Homens. Essa linha vai funcionar das 15h até 17h40 do sábado (11).

Para o retorno da Romaria dos Homens, na madrugada do domingo (12), haverá partidas, com intervalos de 11 minutos, a partir das 23h15 até as 1h55. São outras quatro linhas circulares, todas saindo do Terminal Vila Velha, com destino à Avenida Adalberto Simão Nader; à Avenida Vitória e à Avenida Maruípe; ao Terminal São Torquato e entrada de Campo Grande, via Lindenberg; e ao terminal Carapina, via Reta da Penha.

Após a meia-noite, oito linhas do serviço noturno do Sistema Transcol terão seus horários reforçados. São elas: 634, 664, 665, 667, 774, 775, 776 e 777.

Romaria das Mulheres

No domingo (12), acontece, a partir das 15h30, a Romaria das Mulheres, com saída do Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha, até o Parque da Prainha, onde ocorrerá missa de encerramento da romaria, às 17h. Por isso, quatro linhas terão horários de reforço para atender ao retorno das mulheres, a partir das 18h até às 21h. São as linhas 552, 652, 606 e 612.

Na segunda-feira (13), na Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha, além das linhas que atendem a região, serão disponibilizados outros carros, que ficarão à disposição nos terminais caso haja aumento de demanda.

A programação especial da Festa da Penha será acompanhada de perto por agentes da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo, que poderão fazer ajustes na operação, caso seja necessário.

Sistema Aquaviário

Os devotos e fiéis que forem comparecer aos eventos durante a Festa da Penha, a Companhia também preparou uma programação especial das barcas do Sistema Aquaviário, que terão horários diferenciados de sábado (11) e domingo (12). No sábado (11), os horários se estenderão até às 2h da madrugada de domingo na Prainha, para que os romeiros que vierem de Vila Velha possam retornar à Praça do Papa e de lá seguirem seus destinos. Enquanto no domingo (12) e segunda-feira (13), os horários serão estendidos até 20h nas estações da Praça de Papa e da Prainha.

Desde o ano passado está disponível uma nova forma de pagamento no serviço Aquaviário e que dá mais praticidade a usuários eventuais e turistas. Trata-se da implementação do pagamento por aproximação com cartões de débito e crédito nas estações.

Operação especial para show da banda Guns N’ Roses no Estádio Kleber Andrade

Para garantir a mobilidade dos espectadores que forem assistir ao show da banda americana Guns N’ Roses, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial do Sistema Transcol que se iniciará no domingo (12) e se estenderá até a madrugada de segunda-feira (13).

O grande destaque será a criação de três linhas expressas exclusivas, pensadas para quem for querer chegar ao show com rapidez e sem complicações. No dia do evento, cerca de 250 ônibus do Sistema Transcol, entre linhas regulares e a criação de sete linhas exclusivas especialmente para o show, estarão destinados aos fãs. As linhas exclusivas, expressas, vão partir, em média, a cada 12 minutos dos bolsões de estacionamento dos seguintes locais: Parque de Exposições de Carapina (Serra), Boulevard Shopping (Vila Velha) e Praça do Papa (Vitória). As linhas expressas sairão desses locais e não realizarão embarques ao longo do trajeto, indo direto para o Estádio Kleber Andrade. O valor da tarifa aos domingos é de R$ 4,50, somente com o Cartão GV ou por meio do aplicativo KIM com o QR Code. A partir de meia-noite de segunda-feira (13), o valor da tarifa é de R$ 5,10.

Na volta para casa, os fãs poderão embarcar nos ônibus localizados próximos à faculdade Pio XII, seguindo as orientações da Guarda Municipal de Trânsito, no sentido Cariacica / Vitória, para retornarem aos bolsões de origem. No retorno, todas as linhas estarão identificadas com o nome dos bolsões de origem e não realizarão desembarque ao longo do trajeto.

Haverá também quatro linhas especiais saindo dos terminais Carapina e Vila Velha, que passarão pelas principais vias de Vitória e Vila Velha. Neste caso, as linhas não serão expressas e poderão realizar embarque dos usuários nos pontos de parada.