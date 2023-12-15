"Operação Verão" vai mobilizar mais de 600 agentes das forças de segurança por dia

Aproximando-se do período de verão, altas temperaturas e grande demanda turística, as forças de Segurança Pública do Estado se mobilizam para o período de maior circulação de pessoas. O objetivo é garantir a segurança, especialmente, nas regiões litorâneas e pontos turísticos no interior do Estado. A "Operação Verão 2023/24" tem início no dia 26 de dezembro e se estenderá até 18 de fevereiro, durando 55 dias. Neste período, 27 municípios do litoral e do interior contarão com reforço de efetivo das forças policiais e planejamento estratégico para atendimento da população. O efetivo previsto é de cerca de 620 agentes das forças de segurança por dia. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Alexandre Ramalho - 15-12-23
A Operação Verão contará com a participação da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer), Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Capitania dos Portos do Espírito Santo e prefeituras municipais. O planejamento é realizado em conjunto com a Secretaria do Turismo (Setur).
AS CIDADES:
REGIÃO METROPOLITANA:
VITÓRIA
SERRA
VILA VELHA
CARIACICA
VIANA
GURARAPARI
REGIÃO NORTE:
CONCEIÇÃO DA BARRA
SÃO MATEUS
LINHARES
ARACRUZ
FUNDÃO
REGIÃO SUL:
MARATAÍZES
ITAPEMIRIM
PIÚMA
ANCHIETA
PRESIDENTE KENNEDY
REGIÃO NOROSTE:
MUCURICI
NOVA VENÉCIA
BARRA DE SÃO
FRANCISCO
COLATINA
REGIÃO SERRANA:
IÚNA
IRUPI
IBITIRAMA
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DOMINGOS MARTINS
SANTA TERESA
SANTA LEOPOLDINA