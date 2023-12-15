"Operação Verão" vai mobilizar mais de 600 agentes das forças de segurança por dia

Aproximando-se do período de verão, altas temperaturas e grande demanda turística, as forças de Segurança Pública do Estado se mobilizam para o período de maior circulação de pessoas. O objetivo é garantir a segurança, especialmente, nas regiões litorâneas e pontos turísticos no interior do Estado. A "Operação Verão 2023/24" tem início no dia 26 de dezembro e se estenderá até 18 de fevereiro, durando 55 dias. Neste período, 27 municípios do litoral e do interior contarão com reforço de efetivo das forças policiais e planejamento estratégico para atendimento da população. O efetivo previsto é de cerca de 620 agentes das forças de segurança por dia. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, fala sobre o assunto.