Operação Verão de olho na fiscalização em bares e no réveillon do ES

Do dia 15 de dezembro até o dia 21 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) vai articular três operações para reforçar o policiamento no Espírito Santo, durante a estação mais quente do ano, além promover ações de fiscalização voltadas para a covid-19. A primeira operação - Natal, que começa nesta terça-feira (15), vai até a véspera de Natal (25) e vai empregar 900 policiais militares e 430 viaturas por dia nos principais centros comerciais do Estado.