Operação Verão de olho na fiscalização em bares e no réveillon do ES

Do dia 15 de dezembro até o dia 21 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) vai articular três operações para reforçar o policiamento no Espírito Santo, durante a estação mais quente do ano, além promover ações de fiscalização voltadas para a covid-19. A primeira operação - Natal, que começa nesta terça-feira (15), vai até a véspera de Natal (25) e vai empregar 900 policiais militares e 430 viaturas por dia nos principais centros comerciais do Estado.
A Operação Verão começa após o feriado natalino, no dia 26 de dezembro, e só termina em 21 de fevereiro, e vai contar com 735 policiais militares por dia em 14 municípios do litoral capixaba. Concomitante às duas operações, já a partir desta quarta-feira (16), a Operação Verão Fiscalização Covid vai dispor 20 militares que vão atuar nas ações de fiscalização, com foco na Grande Vitória. Ouça os detalhes na entrevista concedida pelo secretário de Estado da Segurança, Coronel Alexandre Ramalho, ao CBN Cotidiano:
Entrevista - Fabio Botacin - Alexandre Ramalho - 15-12-20