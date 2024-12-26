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Polícia

'Operação Verão': 550 policiais militares a mais por dia reforçam segurança no ES

Secretário de Estado da Segurança Pública, Leonardo Damasceno, também destacou que pela primeira vez o ES terá mais mortes no trânsito do que homicídios

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 dez 2024 às 11:14
Fachada SESP
Fachada SESP Crédito: Divulgação
As Secretarias da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e do Turismo (Setur) divulgaram o planejamento para a Operação Verão 2024/2025. A Operação vai integrar, além das duas secretarias, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer), Capitania dos Portos do Espírito Santo e prefeituras municipais. 
A ação começa nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro, e segue até 09 de fevereiro de 2025, em todo o Espírito Santo, especialmente nos municípios onde ocorre maior concentração populacional durante o verão. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou que serão 550 policiais militares a mais, por dia, nas ruas. Nesta entrevista, Damasceno também enfatizou que pela primeira vez na história do Espírito Santo, o número de mortes no trânsito será superior ao de homicídios. Até novembro deste ano foram 887 mortes no trânsito contra 837 mortes envolvendo homicídios dolosos até 25 de dezembro. "É irreversível", diz secretário.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Leonardo Damasceno - 26-12-24.mp3

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