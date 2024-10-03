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Alerta!

Operação suspende venda de marcas de azeite e apreende 428 garrafas no ES

Ouça detalhes na entrevista com o  delegado titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, Eduardo Passamani

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 out 2024 às 11:39
Ação apreende mais de 400 garrafas de azeite e suspende três marcas vendidas em supermercados da Grande Vitória.
Ação apreende mais de 400 garrafas de azeite e suspende três marcas vendidas em supermercados da Grande Vitória. Crédito: Polícia Civil
Uma operação de fiscalização da Polícia Civil, realizada em supermercados de Vila Velha e Cariacica nesta quarta (2), resultou na apreensão de 428 garrafas de azeite e suspensão da venda de três marcas - Carcavelos, Serrano e Pérola Negra. Na última semana, uma das marcas retiradas dos estabelecimentos já tinha sido proibida de circular em lojas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As autoridades investigam a possibilidade de que os produtos tenham sido adulterados com óleo com essência de azeite. As mercadorias apreendidas foram encaminhadas a um laboratório do Ministério da Agricultura, em Brasília. No local, será feita uma análise para verificar a procedência do que estava sendo comercializado. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), Eduardo Passamani, detalha a operação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Eduardo Passamani - 03-10-24.mp3

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