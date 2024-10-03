Operação suspende venda de marcas de azeite e apreende 428 garrafas no ES

Uma operação de fiscalização da Polícia Civil, realizada em supermercados de Vila Velha e Cariacica nesta quarta (2), resultou na apreensão de 428 garrafas de azeite e suspensão da venda de três marcas - Carcavelos, Serrano e Pérola Negra. Na última semana, uma das marcas retiradas dos estabelecimentos já tinha sido proibida de circular em lojas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As autoridades investigam a possibilidade de que os produtos tenham sido adulterados com óleo com essência de azeite. As mercadorias apreendidas foram encaminhadas a um laboratório do Ministério da Agricultura, em Brasília. No local, será feita uma análise para verificar a procedência do que estava sendo comercializado. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), Eduardo Passamani, detalha a operação. Ouça a conversa completa!