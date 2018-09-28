Operação prende envolvidos em fraude estimada em R$ 5 bilhões

Deflagrada nesta sexta-feira (28) em várias cidades de São Paulo, assim como em Curitiba e Uberlândia, a maior operação da Receita Federal para a prisão de envolvidos na captação de títulos públicos pobres. A operação, batizada de Fake Money, investiga advogados, empresários, economistas e contadores supostamente envolvidos em uma fraude estimada em mais de R$ 5 bilhões.

A quadrilha vendia créditos tributários falsos ou baseados em títulos da dívida pública prescritos para empresas compensarem seus débitos com o fisco federal. Em entrevista ao CBN Vitória, o coordenador geral de fiscalização da Receita Federal, Flavio Vilella, há pelo menos 100 mil contribuintes envolvidos no esquema e que estão sendo notificados para a quitação da dívida, incluindo empresas no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Flavio Vilella - 28-09-18

O delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Luiz Antônio Bosser, acrescentou que a quadrilha teve forte participação no estado e pelo menos 3.700 empresas já foram identificadas envolvidas no esquema.