Operação Patrulha da Comunidade volta a atuar na Grande Vitória

O governo do estado anunciou nesta quinta-feira (26) a retomada da Operação Patrulha da Comunidade na Grande Vitória. Ao todo, serão 169 policiais em escala extra nas áreas comerciais e de grande circulação de pessoas na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Os locais foram selecionados com base nas estatísticas de crimes contra o patrimônio, elaboradas pela Gerência do Observatório da Segurança Pública (Geosp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, detalha o assunto.
Os militares receberão Indenização Suplementar de Escala Operacional (Iseo) até o dia 31 de dezembro. "Os policiais terão uma atuação operacional na modalidade de policiamento ostensivo a pé e em duplas, nas regiões definidas, com apoio de uma viatura. Isso sem prejuízo dos demais recursos ordinários e extraordinários já utilizados, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, no período de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 20h", informa.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Ramalho - 27-08-21