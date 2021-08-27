Operação Patrulha da Comunidade volta a atuar na Grande Vitória

O governo do estado anunciou nesta quinta-feira (26) a retomada da Operação Patrulha da Comunidade na Grande Vitória. Ao todo, serão 169 policiais em escala extra nas áreas comerciais e de grande circulação de pessoas na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Os locais foram selecionados com base nas estatísticas de crimes contra o patrimônio, elaboradas pela Gerência do Observatório da Segurança Pública (Geosp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, detalha o assunto.