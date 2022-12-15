Operação Natal: reforço policial em áreas de maior concentração do comércio

Neste mês de dezembro, no clima de datas festivas e início do verão, é observado um aumento considerável na circulação de pessoas nas áreas comerciais e suas adjacências, o que acaba por favorecer o cometimento de diversos delitos como furtos, roubos, e fraudes. Por isso, a Polícia Militar montou um plano para evitar potenciais ações criminosas. É a chamada "Operação Natal". O reforço no policiamento teve início dessa semana e se estenderá até o próximo dia 26 nos locais de maior concentração de comércio varejista do Estado. Ao todo serão empregados mais de 200 policiais militares por dia. O planejamento também contempla o policiamento velado para subsidiar o policiamento ostensivo com informações. Em entrevista à CBN Vitória, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, detalha as ações.