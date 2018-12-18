Operação Natal: reforço de mais 600 policiais militares nas ruas

600 alunos do curso de formação de sargentos da Polícia Militar reforçam desde a última segunda-feira (17) as ruas da Grande Vitória em locais onde há grande concentração de pessoas para as compras de Natal. Segundo o comandante Geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, os 600 policiais chegaram para reforçar a escala já existente de policiamento ostensivo. Já para as próximas semanas, com as festas de fim de ano e verão, este número pode chegar a 1400 policiais a mais nas ruas da Grande Vitória e balneários.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Alexandre Ramalho - 18-12-18.mp3